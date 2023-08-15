Приключенческий экшен En Garde! получил релизный трейлер

В этой игре под ваше управление попадает Адалия де Воладор, смелая и отважная авантюристка, которая хочет свергнуть злого Графа-Герцога, правящего этой землей. Вы должны пробираться через разные локации, сражаться с врагами и решать головоломки, используя свой меч, ум и окружающие предметы. Вы также должны изучать своих противников и находить их слабые точки. Во время сражений вы можете взаимодействовать с разными объектами, такими как бочки, люстры или камни, чтобы использовать их в свою пользу. Кроме того, вы умеете выполнять разные трюки, такие как прыжки, скольжения, отскоки и контратаки.

Ваша цель — не только добраться до Графа-Герцога, но и спасти народ от его тирании.