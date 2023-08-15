Приключенческий экшен En Garde! получил релизный трейлер

Французская независимая студия Fireplace Games представила релизный трейлер приключенческого экшена на пиратскую тематику En Garde!, который выйдет на ПК в Steam завтра, 16 августа.
En Garde! — приключенческая игра в жанре фэнтези 17 века. Игра наполнена стремительными зрелищными сражениями, акробатикой и юмором. Эти элементы дополняются красочными визуальными эффектами, похожими на комиксы. Главную роль в игре играет Адалия де Воладор — харизматичная авантюристка и головорез, ведущая войну против тиранического графа-герцога во время своих дерзких выходок.
Игра настоятельно поощряет импровизацию и использование окружающей среды. Адалия может оглушать противников, бросая в них ящики, сбрасывая люстры, стреляя из ближайших пушек, сбрасывая врагов с уступов или опрокидывая на них стойки с оружием, чтобы раздавить их.
Ее ловкость пригодится в бою и разведке. Героиня умеет ловко прыгать между стоящими лодками, карабкаться и переваливаться через ямы. С щегольством она перемещается по таким локациям, как рынки 17-го века, дворцы и подземелья.
Выглядит интересно!