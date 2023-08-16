Приключенческий экшен En Garde! стал доступен на ПК в Steam ©

Fireplace Games сообщила что En Garde! официально выпущена на ПК в Steam. En Garde! была одной из самых известных игр во время июньского фестиваля демоверсий в Steam, в которую сыграло более 50 000 игроков.

В En Garde! игроки берут на себя роль Адалии де Воладор, известного лихого героя, в причудливой интерпретации Испании 17-го века. Они будут участвовать в дерзких авантюрах, наполненных обаянием и остроумием, и бросят вызов жестокому графу-герцогу с непревзойденным стилем.

Сражаясь с талантом, обмениваясь атаками, парируя и отвечая на рипосты противников, игроки могут заполнить свой счетчик щегольства и раскрыть специальные навыки. En Garde! поощряет приспособляемость и импровизацию, побуждая игроков выявлять слабые стороны противника и использовать окружающую среду в своих интересах, будь то внезапные атаки, потрясающие маневры или умные уклонения.

В сюжетном режиме игроки отправляются в эпизодические приключения, напоминающие классические телесериалы, встречая разных персонажей, врагов и испытания. Они противостоят как могущественным противникам, так и поддерживающим союзникам, бросая вызов злобному графу-герцогу, чтобы освободить город от угнетения.

В режиме арены En Garde! игроки перемещаются в случайных боевых ситуациях и должны тактически комбинировать различные модификаторы игрового процесса, чтобы одержать победу над волнами врагов. На протяжении всего этого опыта динамическая система диалогов сохраняет атмосферу волнующего путешествия на мечах.