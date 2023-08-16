Приключенческий экшен En Garde! стал доступен на ПК в Steam

Fireplace Games сообщила что En Garde! официально выпущена на ПК в Steam. En Garde! была одной из самых известных игр во время июньского фестиваля демоверсий в Steam, в которую сыграло более 50 000 игроков.
В En Garde! игроки берут на себя роль Адалии де Воладор, известного лихого героя, в причудливой интерпретации Испании 17-го века. Они будут участвовать в дерзких авантюрах, наполненных обаянием и остроумием, и бросят вызов жестокому графу-герцогу с непревзойденным стилем.
Сражаясь с талантом, обмениваясь атаками, парируя и отвечая на рипосты противников, игроки могут заполнить свой счетчик щегольства и раскрыть специальные навыки. En Garde! поощряет приспособляемость и импровизацию, побуждая игроков выявлять слабые стороны противника и использовать окружающую среду в своих интересах, будь то внезапные атаки, потрясающие маневры или умные уклонения.
В сюжетном режиме игроки отправляются в эпизодические приключения, напоминающие классические телесериалы, встречая разных персонажей, врагов и испытания. Они противостоят как могущественным противникам, так и поддерживающим союзникам, бросая вызов злобному графу-герцогу, чтобы освободить город от угнетения.
В режиме арены En Garde! игроки перемещаются в случайных боевых ситуациях и должны тактически комбинировать различные модификаторы игрового процесса, чтобы одержать победу над волнами врагов. На протяжении всего этого опыта динамическая система диалогов сохраняет атмосферу волнующего путешествия на мечах.
Русского нету(((
учи мову
Можно перевести через дипл