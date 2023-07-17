Приключенческий экшен на пиратскую тематику En Garde! выходит 16 августа ©

Французская независимая студия Fireplace Games сообщила, что приключенческий экшен на пиратскую тематику En Garde! выйдет на ПК в Steam 16 августа.

En Garde! — это приключенческий экшн, в котором игрокам предлагается примерить на себя роль Адалии де Воладор, известного лихого героя, в причудливой интерпретации Испании 17 века. Участвуйте в смелых авантюрах, наполненных обаянием и остроумием, и бросьте вызов жестокому графу-герцогу с непревзойденным стилем!

Сражаясь с чутьем, обмениваясь атаками, парируя и отвечая на рипосты против противников, игроки могут заполнить свой счетчик рисовки и открыть специальные навыки. Эн Гард! поощряет приспособляемость и импровизацию, побуждая игроков выявлять слабые стороны противника и использовать окружающую среду в своих интересах, будь то внезапные атаки, потрясающие маневры или умные уклонения.

Бои в En Garde! сложны и динамичны, побуждая игроков использовать хитроумную тактику, акробатику и изобретательное использование объектов окружающей среды, чтобы одолеть полчища негодяев, стражников и злодейских дворян. Игроки могут пережить захватывающие сюжетные эпизоды или раскрыть свой творческий потенциал в режиме арены, где им предстоит столкнуться с волнами разнообразных врагов с уникальными модификаторами.