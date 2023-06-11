Трейлер приключенческой игры на пиратскую тематику En Garde! ©

Компания Fireplace Games анонсировала новую приключенческую игру на пиратскую тематику. Игра, получившая название En Garde!, была представлена во время летней выставки Future Games Show.

En Garde! ставит игроков на место Адалии де Воладор, и, судя по трейлеру, особое внимание уделяется плавному бою и перемещению. Воладор описывается как герой, противостоящий тирании, и хотя у нее есть доступ к приемам, которые вы обычно ожидаете увидеть у разбойницы, Воладор также может подбирать и бросать случайные предметы в своих врагов и даже устраивать так, чтобы предметы комично падали с неба и били их по голове.

Боевые действия в игре сосредоточены на поединках в реальном времени, игроки постоянно уворачиваются, уклоняются и парируют удары врагов. В игре также есть два различных игровых режима: сюжетный режим и режим арены, где вы можете испытать все боевые способности Воладора.

Игра также имеет бесплатную демоверсию, которую можно посмотреть в Steam.