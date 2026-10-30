Монстры ломают стены и обходят ловушки - показан геймплей необычного хоррора Encave

Что будет, если объединить шутер от первого лица, строительство базы и Tower Defense, а затем добавить монстров, способных разрушить практически всё вокруг? Именно такую смесь предлагает Encave — новый экшен, получивший свежий геймплейный трейлер.

Действие разворачивается в подземном биотехнологическом комплексе, заполненном опасными генетически модифицированными существами. Игрокам предстоит исследовать помещения, собирать ресурсы, создавать снаряжение и превращать отдельные комнаты в настоящие смертельные ловушки.

Главная особенность Encave — полностью разрушаемое окружение. Монстры не станут послушно двигаться по заранее подготовленным коридорам: они способны проламывать стены, уничтожать укрепления и самостоятельно прокладывать новые маршруты к игроку.

Поэтому одной удачной оборонительной схемы на всю игру не хватит. Придётся постоянно перестраивать защиту, улучшать оборудование и лично вступать в бой с наступающими волнами чудовищ.

Encave разрабатывается для PC и выйдет в Steam. Точную дату релиза авторы пока не объявили.