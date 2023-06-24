Perp Games выступит издателем мультяшного боевого платформера Enchanted Portals ©

Perp Games и XIXO Games Studio объявили о своем партнерстве по выпуску прекрасного приключения Enchanted Portals в цифровом и физическом виде в 2023 году.

Enchanted Portals, которую сравнивают с Cuphead, рассказывает историю Бобби и Пенни, двух новичков-волшебников, застрявших между измерениями, которым придется столкнуться с многочисленными опасностями, чтобы получить Волшебную книгу и иметь возможность благополучно вернуться домой.

Enchanted Portals — это кооперативный 2D-платформер с запоминающейся музыкой, очаровательным визуальным стилем и непрекращающейся комедией, которая будет держать вас в напряжении. Играете ли вы в одиночку или с другом, волшебство никогда не прекращается, а действие всегда динамично и причудливо. Присоединяйтесь к Бобби и Пенни в их поисках и узнайте, куда вас заведет приключение.

«Сотрудничество с Perp было для нас очень положительным опытом, они продемонстрировали много знаний, и вся их команда оказала нам большую поддержку», – сказал Дани из Xixo Games Studio.

«Мы были очень рады видеть все положительные сообщения, начиная с последнего трейлера Enchanted Portals. Мы очень любим то, что создает эта небольшая и увлеченная команда разработчиков. Мы не можем дождаться, когда люди попробуют игру и испытают приключения Бобби и Пенни», – сказал Роб Эдвардс, генеральный директор Perp Games.

Enchanted Portal — это совместная 2D-платформенная игра, разработанная с использованием Unreal Engine, созданная испанской студией Xixo Games Studio, состоящей из двух человек. Enchanted Portals также является получателем престижного мегагранта Epic от Epic Games.

Enchanted Portals планируется выпустить на PS5, XBSX, ПК и Switch. Игра выйдет ближе к концу лета 2023 года.