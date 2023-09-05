Релизный трейлер мультяшного боевого платформера Enchanted Portals

Испанская студия из двух человек Xixo Games Studio представила релизный трейлер игры Enchanted Portals, которую уже сравнивают с небезызвестной Cuphead.
Enchanted Portals — это кооперативный 2D-платформер с запоминающейся музыкой, очаровательной винтажной графикой и бесконечной комедией, который не даст вам скучать. Играете ли вы в одиночку или с другом, волшебство никогда не заканчивается, а действие всегда динамичное и причудливое. Присоединяйтесь к Бобби и Пенни в их поисках и посмотрите, куда вас приведет приключение
Enchanted Portals рассказывает историю Бобби и Пенни, двух начинающих волшебников, которые застряли между измерениями и должны столкнуться с многочисленными опасностями, чтобы найти волшебную книгу и благополучно вернуться домой.
Enchanted Portals выйдет 6 сентября 2023 года на ПК, 8 сентября на PlayStation 5 и Xbox Series X/S. На Nintendo Switch, PS4 и Xbox One она выйдет позднее.
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