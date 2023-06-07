Средневековая ролевая игра Enclave HD выходит 29 июня на PS4, Xbox One и Switch, вскоре после этого на PS5 ©

Enclave HD выйдет на PlayStation 4, Xbox One и Switch 29 июня, а вскоре после этого — на PlayStation 5, сообщил издатель Ziggurat Interactive.

Enclave HD — это ролевая игра от третьего лица с интенсивными средневековыми боями, эпическим саундтреком и двумя отдельными сюжетными кампаниями, в которых игрок сражается на стороне сил Света или Тьмы. Каждая фракция предлагает шесть различных вариантов персонажей, таких как рыцари, волшебники и друиды на стороне Света или слуги Тьмы, такие как берсерки, ассасины и гоблины. Вооружитесь мечами, магией и луками, чтобы вести войну со своими врагами и решать будущее Селенхейма.

В оригинальной версии Enclave и в Enclave HD прошло 1000 лет с тех пор, как верховный волшебник Зейл спас народ Селенхейма от поражения от рук злых армий Дрег'Атара, создав огромный разлом. навсегда разделить силы добра и зла. Теперь разлом закрывается, и маловероятный герой должен подняться и сражаться. Удастся ли этому честолюбивому искателю приключений сразиться за Свет и победить короля демонов Ватара? Или они будут служить Тьме и примут Селенхейм за силы зла?