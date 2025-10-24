ЧАТ ИГРЫ
Enclave 19.07.2002
Экшен, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези
8.4 383 оценки

Topware Interactive официально добавила русскую озвучку Enclave от GamesVoice в Steam-версию игры

AceTheKing AceTheKing

Студия GamesVoice объявила, что её русская озвучка для RPG Enclave официально добавлена в Steam-версию игры. Это стало возможным благодаря издателю Topware Interactive, который связался с командой вскоре после публикации проекта и помог оперативно интегрировать локализацию.

Разработчики отметили, что для них это важный момент - раньше подобные инициативы редко получали одобрение правообладателей. Теперь же GamesVoice надеется, что и другие их переводы смогут получить официальный статус в будущем.

В честь события команда подготовила небольшой видеоролик, где можно услышать фрагменты озвучки и оценить, насколько хорошо Enclave сохранилась спустя годы.

Комментарии:  19
Glukinc

Почет и уважение)

16
ant 36436

Адекватный издатель, это редкость в наше время.

Но на странице с игрой нет галочки о наличии озвучки.

16
ММВ

Помню, давно было, в Готике первой и второй, что в стиме, было указано, игра не поддерживает русский язык и галочки в списке языков не было, а когда игру ставил, там была полная локализация на русский язык.

2
ant 36436 ММВ

Готику не играл, но пару таких игр встречалось.

2
Alex40001

где ты адекватного издателя увидел? заказали через левый ак или полуофициально а потом подключили за перевод деньги обычно платят ну так если что

3
ArTeryS

Вот это пример адекватного издателя, по-больше бы таких

10
Tiger Goose
Это стало возможным благодаря издателю Topware Interactive, который связался с командой вскоре после публикации проекта и помог оперативно интегрировать локализацию.

Правильный шаг со стороны издателя.

7
Олег Шандер

Хоть и не играл в такое, но издатель молодец

6
prorock

круто . Издатель еще живой, оказывается)

5
Илья_Казаков_93

Новость замечательная, но издатель наверняка не заплатил переводчикам ни копейки, что очень огорчает

4
borsic

Он их и не просил делать, это чисто наши сделали, для наших, а издатель и так хорошо поступил.

2
Punisher1

HD версию этот издатель бы ещё добавил вместо старой

2
Maha4kalinec

Помню помню, играл когда был малой, интересная игра

2
Miharus

Неплохая экономия бюджета для разработчиков и издателей. Студия сама собрала деньги, сама перевела и озвучила. А потом ты такой из кустов - вот молодцы, теперь ваш перевод будет "официальным" :-)

