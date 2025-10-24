Topware Interactive официально добавила русскую озвучку Enclave от GamesVoice в Steam-версию игры

Студия GamesVoice объявила, что её русская озвучка для RPG Enclave официально добавлена в Steam-версию игры. Это стало возможным благодаря издателю Topware Interactive, который связался с командой вскоре после публикации проекта и помог оперативно интегрировать локализацию.
Разработчики отметили, что для них это важный момент - раньше подобные инициативы редко получали одобрение правообладателей. Теперь же GamesVoice надеется, что и другие их переводы смогут получить официальный статус в будущем.
В честь события команда подготовила небольшой видеоролик, где можно услышать фрагменты озвучки и оценить, насколько хорошо Enclave сохранилась спустя годы.
Почет и уважение)
Адекватный издатель, это редкость в наше время.
Но на странице с игрой нет галочки о наличии озвучки.
Помню, давно было, в Готике первой и второй, что в стиме, было указано, игра не поддерживает русский язык и галочки в списке языков не было, а когда игру ставил, там была полная локализация на русский язык.
Готику не играл, но пару таких игр встречалось.
где ты адекватного издателя увидел? заказали через левый ак или полуофициально а потом подключили за перевод деньги обычно платят ну так если что
Вот это пример адекватного издателя, по-больше бы таких
Правильный шаг со стороны издателя.
Хоть и не играл в такое, но издатель молодец
круто . Издатель еще живой, оказывается)
Новость замечательная, но издатель наверняка не заплатил переводчикам ни копейки, что очень огорчает
Он их и не просил делать, это чисто наши сделали, для наших, а издатель и так хорошо поступил.
HD версию этот издатель бы ещё добавил вместо старой
Помню помню, играл когда был малой, интересная игра
Неплохая экономия бюджета для разработчиков и издателей. Студия сама собрала деньги, сама перевела и озвучила. А потом ты такой из кустов - вот молодцы, теперь ваш перевод будет "официальным" :-)