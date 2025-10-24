Topware Interactive официально добавила русскую озвучку Enclave от GamesVoice в Steam-версию игры

Студия GamesVoice объявила, что её русская озвучка для RPG Enclave официально добавлена в Steam-версию игры. Это стало возможным благодаря издателю Topware Interactive, который связался с командой вскоре после публикации проекта и помог оперативно интегрировать локализацию.

Разработчики отметили, что для них это важный момент - раньше подобные инициативы редко получали одобрение правообладателей. Теперь же GamesVoice надеется, что и другие их переводы смогут получить официальный статус в будущем.

В честь события команда подготовила небольшой видеоролик, где можно услышать фрагменты озвучки и оценить, насколько хорошо Enclave сохранилась спустя годы.