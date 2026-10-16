Encryption отправит игроков на поиски пропавшей дочери среди лесных пожаров в Италии

Компания Digital Lighthouse Games анонсировала Encryption — кинематографический психологический хоррор от первого лица, действие которого разворачивается на фоне климатической катастрофы на юге Италии. Игра выйдет на ПК в Steam в 2027 году.

Главным героем станет Леонардо, который пытается найти свою пропавшую дочь Арианну. Поиски приведут его в Матеру — один из старейших постоянно населённых городов мира. На фоне приближающихся лесных пожаров некогда оживлённые улицы опустели, а расследование постепенно уведёт героя глубоко под землю.

Encryption объединит исследование локаций, решение головоломок и стелс-механики. Игрокам предстоит искать документы, восстанавливать содержание повреждённых записей и сопоставлять разрозненные свидетельства. Судя по описанию, история не ограничится поисками Арианны: найденные улики будут раскрывать несколько переплетающихся сюжетных линий.

Важную роль в повествовании сыграет София, бывшая жена Леонардо и единственный человек, который продолжает отвечать на его звонки. Историю представят через кинематографические сцены и полностью озвученные диалоги.

Разработчики делают ставку на атмосферу опустевшего города, тревожное исследование и личную драму отца, пытающегося отыскать дочь в условиях надвигающейся катастрофы. При этом подробностей о геймплее и точной дате выхода пока немного: релиз Encryption намечен на 2027 год.