Дебютный трейлер End of Abyss - атмосферного приключения в духе Little Nightmares, но с оружием

На Summer Game Fest 2025 состоялась премьера End of Abyss — новой игры от студии Section 9 Interactive, опубликованной под лейблом Epic Games Publishing. Первый трейлер познакомил зрителей с тревожной и насыщенной атмосферой, вызывающей ассоциации с Little Nightmares, но с ключевым отличием — герой способен сражаться. Камера от третьего лица следует за персонажем, пробирающимся через затопленные помещения и тёмные коридоры, населённые отвратительными существами, выползающими из стен и изгибающимися в неестественных формах.

Эстетика мрака здесь не просто визуальный стиль, а основа повествования. Здесь неизведанное и медленное погружение в бездну переплетаются в единую тревожную историю. Визуально игра опирается на мрачные оттенки, отражающие ощущение постоянной угрозы и изоляции. Объекты окружения, плавно переходящие в органику, и нависающие силуэты существ создают плотную, клаустрофобную атмосферу.

End of Abyss выйдет в 2026 году на ПК (через Epic Games Store), PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Среди языков пока указан только английский, но всё может изменится ближе к релизу.