End of Abyss получил дату выхода: инди-команда из трёх человек делает ставку на мрачный шутер с атмосферой безысходности

На Summer Game Fest представлен новый трейлер End of Abyss — мрачного шутера от студии Section 9 Interactive, в которой работает всего три человека. И уже сам этот факт задаёт игре особый контекст: проект выглядит как пример того, как небольшая команда пытается конкурировать с крупными студиями через атмосферу и идею, а не масштаб.

В трейлере показали сражения с хтоническими существами и раскрыли главное — релиз состоится 1 октября на PC (EGS), PS5 и Xbox Series. Для инди-проекта такая точность даты обычно воспринимается как сигнал уверенности, а не просто предварительное обещание.

Сюжет вращается вокруг техника Сел, которая исследует заброшенный подземный комплекс и постепенно сталкивается с нарастающим ужасом. Это классическая завязка «спуска в неизвестность», но здесь она усилена упором на клаустрофобную атмосферу и постоянное чувство угрозы.

Судя по описанию, End of Abyss делает ставку не на экшен ради экшена, а на постепенное ухудшение условий и необходимость адаптации — что ближе к современным survival-хоррорам, чем к привычным шутерам. И на фоне крупных AAA-проектов особенно интересно, сможет ли минималистичная команда удержать баланс между идеей и реализацией.