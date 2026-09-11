End of Abyss получила новые геймплейные кадры - авторы Little Nightmares раскрыли источники вдохновения

Студия Section Nine Interactive представила новый ролик о создании End of Abyss, в котором разработчики показали свежие кадры игрового процесса и рассказали о работе над мрачным хоррором. Авторы поделились источниками вдохновения, сложностями производства и опытом, который помог сформировать атмосферу проекта.

End of Abyss отправит игроков в подземный мир, где главной героиней станет Сел — следователь, расследующая происхождение странных звуков. По мере продвижения её поиски быстро превращаются в опасное путешествие, заставляющее всё глубже погружаться в неизвестность.

Новые кадры подтверждают, что игра делает серьёзную ставку на тревожную атмосферу. Заброшенные пространства, пугающие существа и постоянное ощущение опасности должны стать важной частью путешествия. При этом героиня двигается значительно ловчее, чем можно было бы ожидать от игры с настолько мрачной подачей: в распоряжении игрока будет достаточно возможностей для перемещения по окружению.

На визуальный и эмоциональный стиль End of Abyss заметно повлиял опыт разработчиков, ранее работавших над Little Nightmares и Little Nightmares II. Это особенно интересно с учётом того, что обе серии объединяет ставка на необычную перспективу, тревожное исследование и создание напряжения без постоянной необходимости полагаться на прямые столкновения.

В закулисном видео разработчики отдельно рассказывают о том, как формировали собственное видение хоррора и старались сделать подземный мир максимально суровым и неприветливым. Судя по показанному материалу, End of Abyss стремится совместить атмосферу психологического хоррора с более динамичным исследованием окружения.

Релиз End of Abyss состоится 1 октября на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X|S. До выхода разработчики обещают поделиться дополнительными материалами о проекте.