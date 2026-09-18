Новый трейлер End of Abyss раскрывает секреты дизайна уровней в стиле метроидвании

В свежем трейлере End of Abyss разработчики приоткрыли завесу над процессом создания игрового мира. Дизайнер уровней Робин Янссон отметил, что главная задача — сделать мир логичным, но при этом побуждающим к исследованию.

«Как дизайнер, я хочу, чтобы мир имел смысл. Но я также хочу, чтобы вы исследовали его. Здесь нужно соблюдать тонкую грань, чтобы сделать его фантастическим, но при этом понятным».

По его словам, укромные уголки и закоулки — идеальное место для секретов, которых в игре будет немало. Для жанра метроидвания это особенно важно: игрок должен находить скрытые проходы и награды за любопытство.

Художественное оформление End of Abyss сочетает научную фантастику и фэнтези, но основой остаётся индустриальная среда. Янссон рассказал, как команде удалось добиться разнообразия, используя в основном металл, бетон, трубы и механизмы.

«Некоторые участки больше похожи на канализацию, некоторые — более разрушены. Дыры или сломанные перила воспринимаются гораздо более органично. Органические элементы появляются после катастрофы в игре».

Художник по окружению Густав Бунзе добавил, что создавать мир, который выглядит как дело рук человеческих, оказалось проще благодаря обилию индустриальных деталей.

Комментарии разработчиков в трейлере перемежаются кадрами игрового процесса. В частности, показаны слабые стены, которые можно разрушить взрывчаткой, открывая доступ к новым зонам. Это классический приём метроидвании: исследование напрямую связано с получением новых инструментов и способностей.

End of Abyss выйдет 1 октября на ПК, PS5 и Xbox Series X/S. Версия для ПК будет эксклюзивом Epic Games Store. Дата релиза была объявлена на Summer Game Fest 2026 вместе с трейлером, демонстрирующим напряжённый исследовательский геймплей с акцентом на дефицит ресурсов и использование различных инструментов.