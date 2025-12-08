Анонсирован ролевой экшен End of Eden в духе первых частей Gothic

Студия Laughing Fox Games представила свой новый проект под названием End of Eden, который позиционируется авторами как любовное послание культовым играм Gothic 1 и Gothic 2. Разработчики обещают воссоздать атмосферу классических европейских RPG, где игрокам предстоит исследовать мрачный мир без лишних подсказок и помощи. Релиз запланирован на 2027 год, а страница игры уже доступна в сервисе Steam.

Действие разворачивается на проклятом острове Эдем, наполненном опасными аномалиями и дикими существами. Главный герой оказывается там не по своей воле и начинает путь в роли слабого изгоя. Чтобы выжить, персонажу придется буквально выгрызать свое место под солнцем, зарабатывая репутацию и развивая навыки. Ключевой целью станет вступление в одну из трех гильдий, каждая из которых имеет свой устав, ценности и уникальные возможности для прокачки.

Одной из главных особенностей End of Eden станет симуляция живого мира. Неигровые персонажи живут по собственному расписанию, соблюдая циклы дня и ночи, и занимаются своими делами независимо от присутствия игрока. Окружение здесь служит не просто декорацией, а полноценным препятствием. Геймерам не стоит рассчитывать на то, что игра будет вести их за руку. Успех зависит исключительно от исследования местности и изучения повадок противников.

Боевая система включает в себя владение оружием ближнего боя, стрельбу из лука и использование магии. Сражения обещают быть динамичными и требовательными к реакции, заставляя игрока контролировать дистанцию и наказывать врагов за ошибки. Помимо боевых навыков, герой сможет освоить ремесла и сбор ресурсов. Задания в игре спроектированы с учетом нелинейности: многие квесты имеют несколько вариантов решения с равноценными наградами, что позволяет выбирать исход в зависимости от стиля прохождения, а не ради максимальной выгоды.