Разработчики ролевой игры End of Eden выпустили бесплатный играбельный тизер в Steam

Студия Laughing Fox Games выпустила в Steam бесплатную демоверсию под названием End of Eden Playable Teaser для своей новой ролевой игры End of Eden. Релиз состоялся 3 июня 2026 года одновременно с запуском краудфандинговой кампании на платформе Kickstarter.

Выпущенный тизер предлагает игрокам от 60 до 90 минут игрового процесса, демонстрирующего вступительную часть проекта. Пользователи могут пройти несколько заданий с различными исходами, а также оценить боевую систему. Демоверсия снабжена полной озвучкой на английском и польском языках. По заявлению создателей, весь представленный контент был разработан всего за 2 месяца активной работы после того, как в апреле 2026 года сформировался финальный состав команды.

В своем видеообращении глава студии поделился деталями производства. Ранее команда трудилась над проектом Lone Soul, который не смог достичь коммерческого успеха, из-за чего разработку пришлось приостановить. Ситуация стабилизировалась в январе 2026 года, когда авторы заключили контракт с издательством Black Lantern Collective и привлекли дополнительные инвестиции. Это позволило расширить штат и полноценно запустить разработку новой игры.

Издательское финансирование покрывает лишь базовую версию проекта с минимальным набором возможностей. Запущенная кампания на Kickstarter направлена на расширение масштабов игры. Собранные средства пойдут на наем дополнительных специалистов, расширение музыкального сопровождения и создание новых игровых объектов. При достижении отметки в 20 000 польских злотых авторы обещают внедрить в игру полноценную цепочку квестов, связанных с обучением главного героя у мастеров в 1 из 3 фракций.

Проект End of Eden создается под сильным влиянием первых 2 частей серии Gothic. Игрокам предстоит исследовать остров Эден, выживать в опасном мире с дикими зверями и аномалиями, а также присоединиться к выбранной гильдии. Игра будет отличаться симуляцией жизни монстров и персонажей, развитой системой прокачки и боевой системой, завязанной на рефлексах. Выход полной версии запланирован на 2027 год.