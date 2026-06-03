ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
End of Eden 2027 г.
Экшен, Ролевая, Инди, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
6.6 11 оценок

Разработчики ролевой игры End of Eden выпустили бесплатный играбельный тизер в Steam

Extor Menoger Extor Menoger

Студия Laughing Fox Games выпустила в Steam бесплатную демоверсию под названием End of Eden Playable Teaser для своей новой ролевой игры End of Eden. Релиз состоялся 3 июня 2026 года одновременно с запуском краудфандинговой кампании на платформе Kickstarter.

Выпущенный тизер предлагает игрокам от 60 до 90 минут игрового процесса, демонстрирующего вступительную часть проекта. Пользователи могут пройти несколько заданий с различными исходами, а также оценить боевую систему. Демоверсия снабжена полной озвучкой на английском и польском языках. По заявлению создателей, весь представленный контент был разработан всего за 2 месяца активной работы после того, как в апреле 2026 года сформировался финальный состав команды.

В своем видеообращении глава студии поделился деталями производства. Ранее команда трудилась над проектом Lone Soul, который не смог достичь коммерческого успеха, из-за чего разработку пришлось приостановить. Ситуация стабилизировалась в январе 2026 года, когда авторы заключили контракт с издательством Black Lantern Collective и привлекли дополнительные инвестиции. Это позволило расширить штат и полноценно запустить разработку новой игры.

Издательское финансирование покрывает лишь базовую версию проекта с минимальным набором возможностей. Запущенная кампания на Kickstarter направлена на расширение масштабов игры. Собранные средства пойдут на наем дополнительных специалистов, расширение музыкального сопровождения и создание новых игровых объектов. При достижении отметки в 20 000 польских злотых авторы обещают внедрить в игру полноценную цепочку квестов, связанных с обучением главного героя у мастеров в 1 из 3 фракций.

Проект End of Eden создается под сильным влиянием первых 2 частей серии Gothic. Игрокам предстоит исследовать остров Эден, выживать в опасном мире с дикими зверями и аномалиями, а также присоединиться к выбранной гильдии. Игра будет отличаться симуляцией жизни монстров и персонажей, развитой системой прокачки и боевой системой, завязанной на рефлексах. Выход полной версии запланирован на 2027 год.

3
1
Комментарии:  1
Ваш комментарий
DimonAda

...выпустили бесплатный играбельный тизер... это вообще что значит?