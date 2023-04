Нарисованный вручную интерактивный графический роман End of Lines выходит в Steam и Nintendo Switch 25 мая ©

После Seers Isle, Across the Grooves и других отмеченных наградами нарисованных вручную повествовательных игр Nova-box собирается выпустить End of Lines на ПК и Nintendo Switch 25 мая этого года. Красиво нарисованное от руки душераздирающее видение будущего, в котором мир не смог отреагировать на наш быстро меняющийся климат, End of Lines рассказывает эмоциональную историю, в основе которой лежит семья.

По традиции студии End of Lines — это интерактивный графический роман, в котором важен каждый выбор, воплощенный в жизнь с помощью нарисованных вручную визуальных эффектов и захватывающего оригинального саундтрека. В игре рассказывается о группе выживших, которые бродят по опустошенной сельской местности Южной Европы в отчаянных поисках безопасного места для поселения и подобия нормальности, потеряв все, кроме друг друга.

Особенности: