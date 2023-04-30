End of Lines
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Нарисованный вручную интерактивный графический роман End of Lines выходит в Steam и Nintendo Switch 25 мая

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monk70
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После Seers Isle, Across the Grooves и других отмеченных наградами нарисованных вручную повествовательных игр Nova-box собирается выпустить End of Lines на ПК и Nintendo Switch 25 мая этого года. Красиво нарисованное от руки душераздирающее видение будущего, в котором мир не смог отреагировать на наш быстро меняющийся климат, End of Lines рассказывает эмоциональную историю, в основе которой лежит семья.

По традиции студии End of Lines — это интерактивный графический роман, в котором важен каждый выбор, воплощенный в жизнь с помощью нарисованных вручную визуальных эффектов и захватывающего оригинального саундтрека. В игре рассказывается о группе выживших, которые бродят по опустошенной сельской местности Южной Европы в отчаянных поисках безопасного места для поселения и подобия нормальности, потеряв все, кроме друг друга.

Особенности:

  • Каждый выбор имеет значение: управляйте припасами и моральным духом своей группы в безжалостной среде, где смерть может наступить в любой момент.
  • Пронзительное видение того, что может быть впереди: действие происходит в конце 21 века, в мире, где ничего не было сделано для противодействия изменению климата.
  • Семейное единство в основе: следуйте за Камиллой, Норой, их сыном Сэмом, жизнерадостным «дядей» Рафиком и разнообразными персонажами, с которыми они дружат на тропе.
  • Красиво иллюстрированный сборник рассказов: с каждым прохождением вас ждет новое приключение и часть из сотен нарисованных вручную иллюстраций, созданных для игры.
  • Захватывающий и тщательно продуманный саундтрек.
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