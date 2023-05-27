End of Lines 25.05.2023
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Нарисованный вручную интерактивный графический роман End of Lines вышел в Steam и Nintendo Switch

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monk70
Новости

Удостоенная наград крошечная студия Nova-box сообщила о выпуске End of Lines, их новой нарисованной от руки повествовательной игры, которая стала доступна в Steam, Itch.io и Nintendo Switch.

Группа выживших бродит по опустошенной сельской местности Южной Европы в отчаянных поисках безопасного места для поселения и подобия нормальной жизни, потеряв все, кроме друг друга. Следуйте за этой найденной семьей в эмоциональной истории, действие которой происходит в конце 21 века, в безжалостном мире, где ничего не было сделано для противодействия изменению климата. С каждым прохождением вас ждут невероятные приключения и часть из сотен нарисованных вручную иллюстраций, созданных для игры.

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