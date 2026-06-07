GOG извинилась за неудачную рассылку с рекламой The End of the Sun

Магазин GOG оказался в центре обсуждения после рассылки рекламного письма, посвящённого приключенческой игре The End of the Sun. Внимание пользователей привлекло оформление заголовка, в котором использовались стилизованные рунические символы.

Часть подписчиков обратила внимание на сочетание знаков и их расположение, посчитав такую визуальную композицию неудачной. После появления жалоб компания оперативно остановила рассылку и выпустила официальное заявление.

В GOG признали, что при подготовке письма было допущено сразу несколько ошибок. В компании отметили, что использовали неверный логотип игры, не проверили отображение письма на мобильных устройствах, а также не учли замечания, полученные во время тестирования локализованных версий рассылки.

По словам представителей сервиса, письмо успела получить примерно половина базы подписчиков, после чего отправку остановили. Сейчас компания пересматривает внутренние процедуры проверки маркетинговых материалов, чтобы избежать подобных ситуаций в будущем.

Сама The End of the Sun представляет собой приключенческую игру по мотивам славянской мифологии. Игрокам предстоит взять на себя роль жреца и хранителя древних знаний, способного взаимодействовать с огнём и раскрывать тайны заброшенной деревни, где привычная реальность оказалась искажена загадочными силами.