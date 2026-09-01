Создатель Endacopia назвал современных геймеров избалованными из-за критики системы сохранений

Создатель сюрреалистического квеста Endacopia Энди Лэнд ответил на волну критики со стороны пользователей, недовольных архаичной системой сохранений и структурой развилок в игре. После релиза проекта в сервисе Steam часть аудитории выразила открытое возмущение тем, что ради открытия альтернативных финалов и проверки других вариантов выбора им приходится начинать прохождение заново с самого начала.

В интервью разработчик прямо заявил, что современные игроки стали чересчур избалованными функциями комфорта. Лэнд напомнил про классическую эпоху консолей Nintendo, когда у геймеров не было возможности делать сохранения на каждом шагу, а любая фатальная ошибка или неверный выбор заставляли проходить проект заново от стартового экрана.

По мнению автора, внедрение множества слотов и возможность регулярного отката прогресса в стиле проектов Bethesda или эмуляторов полностью уничтожают эмоциональное напряжение. В моменты, когда герою необходимо сделать судьбоносный шаг, игрок должен испытывать неподдельный страх и тревогу за последствия, а не держать в голове план загрузиться обратно через пару секунд.

Разработчик подчеркнул, что возможность легко перезапустить последний отрезок перед титрами обесценивает полученный опыт. Как отметил Энди Лэнд, он ориентировался на культовый психологический хоррор Silent Hill 2, где ценность каждой концовки определялась именно готовностью пройти весь путь заново, открывая для себя новые нюансы сюжета и геймплея.

Свое влияние на структуру сохранений оказали и технические особенности движка Adventure Game Studio. Из-за специфики архитектуры программа фиксирует абсолютно все глобальные переменные и положение объектов в конкретный момент времени, поэтому любые эксперименты с ручными контрольными точками могли привести к критическим сбоям и поломке файлов при установке последующих обновлений.

Несмотря на споры вокруг хардкорной структуры и отсутствия гибких точек перезаписи, инди-квест Endacopia получил на площадке Steam свыше 98% положительных отзывов от игроков на персональных компьютерах и портативной системе Steam Deck.