Состоялся анонс научно-фантастической метроидвании Endbloom и показ дебютного трейлера

Независимая студия Boss Room Games официально анонсировала мрачную научно-фантастическую метроидванию Endbloom. В честь этого события разработчики опубликовали дебютный трейлер, который знакомит зрителей с атмосферой грядущего приключения.

Сюжетная линия игры разворачивается на поверхности и в мрачных глубинах зловещей чужеродной планеты Феррин. Главной героиней повествования выступает молодая и амбициозная наемница под кодовым номером «Охотница за головами 31.14». Движимая чувством жестокой мести, она отправляется в погоню за убийцей своего родного брата, который попытался скрыться от правосудия на этой неизведанной и враждебной территории.

Основой игрового процесса станут хардкорные сражения с агрессивной местной фауной и комплексное исследование запутанных многоуровневых локаций. По мере продвижения вглубь планеты героине предстоит адаптироваться к суровым условиям окружающей среды, изучать новые боевые навыки и открывать мощное снаряжение. Разработчики обещают игрокам множество суровых испытаний и глубокую историю, завязанную на раскрытии тайн загадочной и неостановимой силы, известной как Эндблум.