Продажи Ender Lilies: Quietus of the Knights превысили 1.5 млн копий

Официальный X-аккаунт Ender Lilies: Quietus of the Knights сообщил о продажах игры, которые в целом оказались очень высокими и составили более 1,5 миллиона копий. О ходе работ над сиквелом, Ender Magnolia: Bloom in the Mist, который уже несколько месяцев доступен в раннем доступе для ПК, ничего не сообщается.

Для тех, кто не знаком с этой серией, речь идет о двух темных фэнтезийных метроидваниях, которые очень полюбились геймерам, о чем свидетельствуют отзывы в Steam.

Ender Lilies: Quietus of the Knights имеет почти 31 000 пользовательских отзывов, 94 % из которых — положительные. Ender Magnolia: Bloom in the Mist, с другой стороны, на данный момент имеет чуть более 3 400 отзывов, 98 % из которых положительные.

Предыдущие данные о продажах Ender Lilies: Quietus of the Knights говорили о 1,4 миллионах проданных копий. Таким образом, за несколько месяцев было продано еще как минимум 100 000 копий, вероятно, благодаря различным предложениям и периодам распродаж. В настоящее время ее можно приобрести в Steam всего за 210 рублей, что на 58 процентов дешевле стандартной цены в 500 рублей.

Игра имеет довольно запутанный сюжет, рассказывающий о далеком королевстве Финис, где внезапный "дождь смерти" превратила живых людей в "оскверненных", бессмертных существ, охваченных безумием. Не имея никаких мер противодействия непонятной угрозе, королевство пришло в упадок. Спустя столетия единственной надеждой остается юная Лили, которая, пробудившись в церкви, кажется, обладает силой, способной противостоять злу.