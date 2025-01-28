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Ender Magnolia: Bloom in the Mist 25.03.2024
Экшен, Адвенчура, Платформер
8 24 оценки

Для мрачной метроидвании Ender Magnolia: Bloom in the Mist вышло обновление 1.0.3

butcher69
Новости

После выхода из раннего доступа и достижения версии 1.0 разработчики Ender Magnolia: Bloom in the Mist продолжают активно улучшать игру. Новое обновление 1.0.3 вносит множество изменений в баланс, добавляет улучшения для комфорта игроков и исправляет ошибки.

Основные изменения:

  • Перебалансировка врагов:Лабораторная крыса: снижены атака, сопротивление и устойчивость к статусным эффектам.
    Экспериментальный крысовод: уменьшено HP.
    Боевые марионетки № 20, 14, 56: уменьшено HP для ускорения боев.
    Боевая марионетка № 7: ослаблены некоторые атаки.
  • Изменения уровней:В зоне «Багровый лес» добавлены платформы для сокращения маршрутов.
    На точках варпа теперь отображается визуальное направление телепортации для удобной навигации.
  • Исправления и улучшения:Уменьшена эффективность некоторых способностей Лорны.
    Исправлены ошибки в зонах «Земля истоков» и «Магицитовая шахта».
    Улучшены текстуры, переводы и анимации.

Обновление делает игру более сбалансированной и удобной для игроков, сохраняя её увлекательность. Ender Magnolia: Bloom in the Mist продолжает развиваться, и фанаты могут ожидать ещё больше доработок.

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
Valend

А я уже прошёл 😎, не смотря на злых крыс, телепорты наугад, четыре мини-босса подряд и отсутствие платформ в лесу. Хотя с платформами ладно, в одном месте она прям напрашивалась)

Хорошо хоть боссов - Ведьму и тру-финального - резать не стали.

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