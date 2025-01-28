Для мрачной метроидвании Ender Magnolia: Bloom in the Mist вышло обновление 1.0.3

После выхода из раннего доступа и достижения версии 1.0 разработчики Ender Magnolia: Bloom in the Mist продолжают активно улучшать игру. Новое обновление 1.0.3 вносит множество изменений в баланс, добавляет улучшения для комфорта игроков и исправляет ошибки.
Основные изменения:
- Перебалансировка врагов:Лабораторная крыса: снижены атака, сопротивление и устойчивость к статусным эффектам.
Экспериментальный крысовод: уменьшено HP.
Боевые марионетки № 20, 14, 56: уменьшено HP для ускорения боев.
Боевая марионетка № 7: ослаблены некоторые атаки.
- Изменения уровней:В зоне «Багровый лес» добавлены платформы для сокращения маршрутов.
На точках варпа теперь отображается визуальное направление телепортации для удобной навигации.
- Исправления и улучшения:Уменьшена эффективность некоторых способностей Лорны.
Исправлены ошибки в зонах «Земля истоков» и «Магицитовая шахта».
Улучшены текстуры, переводы и анимации.
Обновление делает игру более сбалансированной и удобной для игроков, сохраняя её увлекательность. Ender Magnolia: Bloom in the Mist продолжает развиваться, и фанаты могут ожидать ещё больше доработок.
А я уже прошёл 😎, не смотря на злых крыс, телепорты наугад, четыре мини-босса подряд и отсутствие платформ в лесу. Хотя с платформами ладно, в одном месте она прям напрашивалась)
Хорошо хоть боссов - Ведьму и тру-финального - резать не стали.