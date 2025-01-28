Для мрачной метроидвании Ender Magnolia: Bloom in the Mist вышло обновление 1.0.3

После выхода из раннего доступа и достижения версии 1.0 разработчики Ender Magnolia: Bloom in the Mist продолжают активно улучшать игру. Новое обновление 1.0.3 вносит множество изменений в баланс, добавляет улучшения для комфорта игроков и исправляет ошибки.

Основные изменения:

Перебалансировка врагов: Лабораторная крыса: снижены атака, сопротивление и устойчивость к статусным эффектам.

Экспериментальный крысовод: уменьшено HP.

Боевые марионетки № 20, 14, 56: уменьшено HP для ускорения боев.

Боевая марионетка № 7: ослаблены некоторые атаки.

Лабораторная крыса: снижены атака, сопротивление и устойчивость к статусным эффектам. Экспериментальный крысовод: уменьшено HP. Боевые марионетки № 20, 14, 56: уменьшено HP для ускорения боев. Боевая марионетка № 7: ослаблены некоторые атаки. Изменения уровней: В зоне «Багровый лес» добавлены платформы для сокращения маршрутов.

На точках варпа теперь отображается визуальное направление телепортации для удобной навигации.

В зоне «Багровый лес» добавлены платформы для сокращения маршрутов. На точках варпа теперь отображается визуальное направление телепортации для удобной навигации. Исправления и улучшения:Уменьшена эффективность некоторых способностей Лорны.

Исправлены ошибки в зонах «Земля истоков» и «Магицитовая шахта».

Улучшены текстуры, переводы и анимации.

Обновление делает игру более сбалансированной и удобной для игроков, сохраняя её увлекательность. Ender Magnolia: Bloom in the Mist продолжает развиваться, и фанаты могут ожидать ещё больше доработок.