Ender Magnolia: Bloom in the Mist - официальный трейлер даты выхода в раннем доступе

Помнишь, как в “Лабиринте Фавна” мир был полон тайн и магии? Так вот, Ender Magnolia: Bloom in the Mist переносит тебя в не менее мрачное и загадочное место, где ты будешь бороться за спасение не только людей, но и машин. Запуск в раннем доступе на Steam намечен на 25 марта в 18:00 по Москве, а это значит, что у тебя есть шанс первым окунуться в этот туманный мир полный магии и загадок.

В этой игре ты встретишься лицом к лицу с ордами Гомункулов – искусственных существ, зараженных магическим туманом. И только Лилак, “Настройщик”, способен очистить души зараженных существ и принести мир страдающему королевству. Поможет ей в этом Дух-Жнец, который будет сражаться по её команде, пробиваясь сквозь легионы врагов.

Если ты думаешь, что это будет прогулка по парку, то глубоко ошибаешься. Как говорилось в “Терминаторе”: “Борьба только начинается”. Игра обещает быть напряженной и полной вызовов, где каждый угол может скрывать смертельную опасность. А атмосфера игры… Она словно шепчет: “Добро пожаловать в Землю Дымов, где магия течет рекой под землей”.

Но не стоит отчаиваться! Ведь именно в таких испытаниях и закаляется характер. Плюс, представь удовольствие, когда ты, наконец, дойдешь до конца и победишь всех врагов. Это будет нечто вроде: “Я прошел через огонь, воду и медные трубы, чтобы спасти Землю Дымов”.

Помимо Steam, игра впоследствии появится и на других платформах, включая PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X/S и Nintendo Switch. Так что, если у тебя нет ПК – не беда, будет возможность играть и на консолях. В любом случае, Ender Magnolia: Bloom in the Mist обещает быть захватывающим приключением. Подготовь свои заклинания и мечи, впереди тебя ждет невероятное путешествие!