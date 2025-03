Ender Magnolia: Bloom in the Mist получила обновление с "Новой игрой плюс"

Разработчики Adglobe и Live Wire выпустили обновление 1.1.0 для Ender Magnolia: Bloom in the Mist. В игру добавили режимы Boss Rush и New Game Plus, а также исправили ошибки и внесли ряд улучшений.

Теперь в меню «Воспоминания» появился режим Boss Rush, где игроки могут снова сразиться со всеми боссами, встреченными в игре. За победу, включая повторные битвы, даются Фрагменты, которые можно использовать для покупки новых предметов в галерее.

Режим "Новая игра плюс" открывается только после прохождения определенной концовки. Он включает новый уровень обновления Relic, позволяя игрокам продолжить развитие персонажа.

Кроме того, обновление добавляет новые предметы, исправляет ошибки и улучшает баланс. Ender Magnolia: Bloom in the Mist доступна на PS5, Xbox Series X/S, PS4, а полная версия патча опубликована разработчиками.