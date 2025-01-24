Ender Magnolia: Bloom in the Mist получит Boss Rush и "Новую игру+" в будущих обновлениях

Игра ENDER MAGNOLIA: Bloom in the Mist от Binary Haze после года в раннем доступе официально вышла на PC, Xbox Series X/S, PS5, PS4 и Nintendo Switch. Разработчики из Adglobe и Live Wire уже анонсировали планы по расширению функционала с будущим обновлением.

Обновление добавит две долгожданные функции: Boss Rematch и Boss Rush. Первая позволит игрокам вновь сразиться с уже побежденными боссами, а вторая предложит последовательные битвы со всеми боссами игры. Пока неясно, будут ли за прохождение Boss Rush предоставляться уникальные награды.

Кроме того, в игре появится «Новая игра+», которая даст возможность перенести свой прогресс в новое прохождение после завершения основной кампании. Этот режим ранее был частью Ender Lilies: Quietus of the Knights, где он включал новые атаки для боссов. Однако пока неизвестно, пойдет ли Ender Magnolia тем же путем.