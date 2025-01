Метроидвания Ender Magnolia: Bloom in the Mist получила эффектный трейлер в честь скорого выхода из раннего доступа

Издательство Binary Haze Interactive и разработчики Live Wire и Adglobe представили финальный трейлер мрачной 2D метроидвании ENDER MAGNOLIA: Bloom in the Mist. Выход игры из раннего состоится 22 января на PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Nintendo Switch и ПК через Steam.

Игра является сиквелом ENDER LILIES: Quietus of the Knights, разошедшейся тиражом более 1,5 миллиона копий. События Bloom in the Mist разворачиваются спустя десятилетия после оригинала. Игроки возьмут на себя роль "настройщика" по имени Лайлак, которая исследует истоки конфликта между людьми и гомункулами.

Сирень очищает испорченных гомункулов, узнавая их истории и добавляя их силы в свой арсенал. Игрокам доступны до четырех уникальных способностей, которые можно менять и улучшать, повышая боевые характеристики персонажа.