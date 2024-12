Сохранения Ender Magnolia: Bloom in the Mist из раннего доступа не перенесутся в полную версию

Ender Magnolia: Bloom in the Mist от студии Binary Haze, продолжение популярной игры Ender Lilies: Quietus of the Knights, готовится к полноценному релизу. Однако есть одна важная новость для тех, кто играл в раннем доступе: прогресс, достигнутый за это время, перенесён не будет.

Генеральный директор и креативный директор Binary Haze, Хироюки Кобаяси, объяснил, что из-за масштабных изменений в механиках и контенте сохранения из раннего доступа невозможно интегрировать в полную версию игры.

«Мы понимаем, что это разочарует некоторых игроков, но наше решение продиктовано стремлением предоставить лучшую версию Ender Magnolia: Bloom in the Mist. Мы надеемся на ваше понимание», — заявил Кобаяси.

Версия 1.0 игры получит множество улучшений, включая новую обучающую сцену, переработку дизайна уровней, изменения в размещении предметов и обновлённую карту. В раннем доступе доступны первые четыре зоны с уникальными боссами и врагами, а также система найма гомункулов с разнообразными навыками.

Полная версия Ender Magnolia: Bloom in the Mist выйдет 22 января 2025 года на PC, а также на PS4, PS5, Xbox Series X/S и Nintendo Switch. После релиза цена игры возрастёт, так что у поклонников ещё есть шанс приобрести её выгоднее.