Состоялся выход полной версии мрачной метроидвании Ender Magnolia: Bloom in the Mist на ПК и консолях

Темная фэнтезийная ролевая игра Ender Magnolia: Bloom in the Mist официально вышла на ПК и консолях. Поклонники, поддержавшие игру на этапе раннего доступа, получат обновление до полной версии бесплатно.

Ender Magnolia переносит игроков в жуткую Страну дыма, мир магии, машин и опасностей. Как двухмерная ролевая игра с боковой прокруткой, она представляет собой сочетание завораживающе красивых пейзажей и мрачных обстановок. Игроки будут исследовать заброшенные города, скрытые лаборатории и великую Академию волшебников, сражаясь за спасение как людей, так и гомункулов.

В период раннего доступа разработчики внесли несколько обновлений на основе отзывов игроков. Они включают в себя изменения в дизайне уровней, размещении врагов и анимации, а также новые обучающие материалы, чтобы сделать игру более доступной. Однако данные сохранения раннего доступа несовместимы с полной версией из-за этих изменений.