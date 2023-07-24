Для кооперативного рогалика Endless Dungeon представлен новый герой ©

SEGA и Amplitude выпустили новое видео Endless Dungeon, тактической игры в жанре roguelite, основанной на отрядах, с элементами защиты башни, в котором показан новый гейрой.

Товарищ Оруз — Реликт, искусственное существо, созданное для служения таинственным древним существам, известным как Бесконечные. Остатки носили формальное звание «Бейлиф», но использовались для выполнения всевозможных заданий и, по слухам, всевозможных существ, будучи немногим лучше прославленных убийц.

Теперь, снова проснувшись и насторожившись, Товарищ обнаружил несколько вещей: сильно разлагающуюся Станцию, массивные провалы в памяти и сильное желание разрушить общество, которое заставило его делать ужасные вещи, которые он делал.

Endless Dungeon будет доступна на ПК, PlayStation 4/5, Xbox One и Xbox Series X|S с 19 октября.