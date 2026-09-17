Авторы Endless Legend убедили инвесторов дать деньги на игру с помощью мода для Civilization 4

Французская студия Amplitude Studios отправила глобальную стратегию Endless Legend 2 в полноценный релиз версии 1.0, однако само появление этой флагманской 4X-франшизы состоялось благодаря любительской модификации для чужой игры. В интервью к выходу сиквела гейм-директор проекта Дерек Пакстон раскрыл неизвестную историю зарождения серии. Как выяснилось, концепция оригинальной Endless Legend для издателей и инвесторов в свое время защищалась исключительно успехом его собственной фанатской работы Fall from Heaven для Civilization 4.

История проекта уходит корнями в середину 2000-х годов, когда Дерек Пакстон создал масштабную модификацию Fall from Heaven для стратегии Civilization 4. Разработчик вдохновлялся культовой классикой Master of Magic и Sid Meier's Alpha Centauri, стремясь перенести мрачный лор и радикальную асимметрию фракций на рельсы пошаговой 4X-механики. Фанатская работа быстро обрела культовый статус в сообществе, наглядно доказав жизнеспособность сложного темного фэнтези в рамках жанра.

Когда основатели Amplitude Studios в начале 2010-х годов искали финансирование для создания первой Endless Legend, издатели открыто сомневались в перспективах подобных проектов. По словам Дерека Пакстона, французские авторы буквально показывали инвесторам его модификацию Fall from Heaven в качестве главного доказательства коммерческой привлекательности фэнтезийной стратегии с глубокой асимметрией сторон. Сам разработчик узнал об этом лишь спустя годы, когда познакомился с создателями студии лично.

После запуска разработки сиквела бывший моддер сам связался с руководством Amplitude Studios. Как признался разработчик, он настолько сильно любил эту вселенную, что попросил принять его в команду на любых условиях, шутливо заявив о готовности хоть мусор за ними выносить, лишь бы поработать над продолжением. Руководство компании оценило энтузиазм автора и доверило ему ключевой пост гейм-директора Endless Legend 2.

Прошлое руководителя напрямую определило подход к созданию второй части. По мнению автора, опыт разработки модификаций учит брать базовый инструментарий и выворачивать его наизнанку для достижения нестандартного игрового процесса. Именно этот подход побудил команду уделить особое внимание поддержке фанатского контента: интеграция с мастерской Steam Workshop появилась в проекте еще за 1 месяц до полноценного запуска.