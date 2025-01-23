Анонсирована Endless Legend 2 - новая 4X-стратегия от создателей Humankind

Amplitude Studios, разработчики Humankind и серии Endless, анонсировали возвращение к своему культовому фэнтезийному проекту Endless Legend. Полноценный сиквел с пошаговой 4X-стратегией будет доступен в раннем доступе на PC уже в ближайшее время.
Endless Legend 2 обещает вывести гексагональную стратегию оригинала 2014 года на новый уровень. Ключевая особенность игры — система смены сезонов и катастрофических приливов, которая существенно преобразит океанический мир Сайадха, в котором разворачиваются события игры.
«Когда вода отступает, окружающая среда становится как препятствием, так и возможностью для открытия», — поясняют разработчики. Игрокам предстоит адаптироваться к постоянным изменениям, противостоять древним угрозам и раскрывать секреты, спрятанные в глубинах Сайадхи. Каждая катастрофа несет новые опасности, но и открывает уникальные возможности.
На момент выхода в ранний доступ в Endless Legend 2 будут представлены четыре уникальные фракции, каждая со своей философией, сильными сторонами и асимметричным стилем игры. В финальной версии планируется добавить еще две фракции.
Хотя точная дата запуска Endless Legend 2 пока не объявлена, релиз ранней версии намечен на начало 2025 года. Те, кто хочет протестировать игру до ее выхода, могут записаться в программу Amplitude Insider на официальном сайте студии.
Endless Legend 2 станет первой игрой Amplitude Studios после ее отделения от Sega в прошлом году. «Это решение позволило нам стать более гибкими и быть ближе к сообществу, сохраняя наше первоначальное видение», — отметил директор студии Ромен де Вобер де Женли.
Получается фракции будут другие. Так как это не Аурига. Хм.
То есть сначала нужно создать Humankind, которая под копирку сделана, как Endless Legend, а потом уже начать делать Endless Legend. И да, я знаю о чем говорю, у меня отыграно и там и там по 100+ часов. "Умом"
Первую бы доделали... // Роман Чудинов
Первая часть мне понравилась, но я ждал Endless Space 3
Выглядит потрясающе!
берём
Очень ждём, но разочаровывает количество фракций. Всё таки в первой части их было аж 13. Возможно будут добавлять в дополнениях?