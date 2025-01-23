Анонсирована Endless Legend 2 - новая 4X-стратегия от создателей Humankind

Amplitude Studios, разработчики Humankind и серии Endless, анонсировали возвращение к своему культовому фэнтезийному проекту Endless Legend. Полноценный сиквел с пошаговой 4X-стратегией будет доступен в раннем доступе на PC уже в ближайшее время.

Endless Legend 2 обещает вывести гексагональную стратегию оригинала 2014 года на новый уровень. Ключевая особенность игры — система смены сезонов и катастрофических приливов, которая существенно преобразит океанический мир Сайадха, в котором разворачиваются события игры.

«Когда вода отступает, окружающая среда становится как препятствием, так и возможностью для открытия», — поясняют разработчики. Игрокам предстоит адаптироваться к постоянным изменениям, противостоять древним угрозам и раскрывать секреты, спрятанные в глубинах Сайадхи. Каждая катастрофа несет новые опасности, но и открывает уникальные возможности.

На момент выхода в ранний доступ в Endless Legend 2 будут представлены четыре уникальные фракции, каждая со своей философией, сильными сторонами и асимметричным стилем игры. В финальной версии планируется добавить еще две фракции.

Хотя точная дата запуска Endless Legend 2 пока не объявлена, релиз ранней версии намечен на начало 2025 года. Те, кто хочет протестировать игру до ее выхода, могут записаться в программу Amplitude Insider на официальном сайте студии.

Endless Legend 2 станет первой игрой Amplitude Studios после ее отделения от Sega в прошлом году. «Это решение позволило нам стать более гибкими и быть ближе к сообществу, сохраняя наше первоначальное видение», — отметил директор студии Ромен де Вобер де Женли.