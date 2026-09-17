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Получить Steam Frame сразу почти невозможно: 45 000 регистраций, но лишь 23 000 приглашений
Самостоятельный сиквел Смуты под названием "Земский собор" признан лучшим экшеном на премии "Наш Игропром 2026"
Для ПК-версии Bloodborne на эмуляторе shadPS4 реализовали кооператив с разделенным экраном
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Состоялся анонс симулятора выживания HODKA в духе Dredge в таежных лесах
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