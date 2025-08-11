Endless Legend 2 получила бесплатное демо в честь 250 000 желающих в Steam

Студии Hooded Horse и Amplitude объявили о выпуске бесплатной демоверсии Endless Legend 2 и сообщили, что игра уже собрала более 250 000 желающих в списках Steam. Полноценный релиз стратегии состоится 22 сентября 2025 года, но попробовать проект можно прямо сейчас — правда, только до 18 августа.

Демо даёт доступ к полной версии игры, но с ограничением по ходам. Игроки могут выбрать воинственных Кинов Шередина или гармоничные Аспекты, сразиться с опасными Некрофагами и исследовать насыщенный событиями мир Сайады с уникальной системой приливов и отливов. При этом прогресс из демо не переносится в релиз.

В полной версии будет пять фракций, неограниченное количество ходов и расширенный набор возможностей для исследования и дипломатии. Игрокам предстоит раскрывать тайны изменяющейся планеты, укреплять свои цивилизации и соперничать с другими державами, пока океаны отступают и мир меняется на глазах.

Демоверсия — шанс заранее погрузиться в атмосферу нового ENDLESS и подготовиться к большому старту этой осенью.