Endless Legend 2 появится в Game Pass с первого дня релиза

Hooded Horse и Amplitude Studios объявили, что пошаговая стратегия Endless Legend 2 со дня выхода в раннем доступе станет доступна в PC Game Pass. Игру можно будет запустить также через Steam и Microsoft Store.

Разработчики уже представили бесплатную демоверсию, включающую две фракции и до 90 ходов, чтобы игроки могли оценить ключевые механики.

События Endless Legend 2 развернутся на океанической планете Сайадху, где климат меняется стремительно, а отступающие воды полностью преображают ландшафт. Игрокам предстоит исследовать мир, отправляться в экспедиции, сталкиваться с опасными вызовами и раскрывать тайны, скрытые в самом сердце планеты.

Авторы обещают уникальные фракции, развитую систему строительства, захват территорий и глубокий стратегический геймплей.

Выход Endless Legend 2 в раннем доступе запланирован на 22 сентября. Игра получит текстовый перевод на русский язык.