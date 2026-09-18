Endless Legend 2 вышла из раннего доступа - финальная версия получила шестую фракцию и двух отступников

Фэнтезийная 4X-стратегия Endless Legend 2 от Amplitude Studios получила версию 1.0 и спустя почти год покинула ранний доступ. К релизу разработчики добавили новую игровую фракцию, двух альтернативных «отступников» и другие изменения, при этом главным принципом игры по-прежнему остаётся глубокая асимметрия сторон.

Шестой фракцией стали Песчаные Ваятели (Sandshapers) — сложная в освоении группа, которая развивается за счёт еды, но не может получать её с плодородных земель. Кроме того, фракция не получает доход от клеток возле рек и озёр, не умеет пересекать воду и строить мосты. Чтобы компенсировать эти ограничения, Песчаные Ваятели ищут особые руины и терраформируют территории в песчаные клетки, которые дают преимущества только им.

Остальные фракции также предлагают принципиально разные стили игры. Аспекты распространяют по карте коралловые наросты, способные приносить выгоду соседним территориям, тогда как Некрофаги пожирают противников и используют полученные ресурсы для развития постоянно эволюционирующей армии.

В версии 1.0 появились и две «фракции-отступники», представляющие альтернативные варианты уже существующих сторон. Орден Зелеваса превращает Род Шередина в воинственных завоевателей, сила которых зависит от количества контролируемых территорий. Фракция отказывается от большинства Святых Заповедей и делает ставку на военные бонусы, лояльность и восстановление войск с помощью Пыли.

Отсеченные Когти, в свою очередь, представляют Некрофагов, лишившихся связи с Матриархом. Они больше не создают солдат из личинок и вместо этого порабощают покорённые народы, превращая их представителей в бойцов и рабочих. Поэтому состав армии этой фракции формируется непосредственно по ходу партии и зависит от того, каких противников удалось захватить.

Endless Legend 2 уже доступна в Steam. К релизу Amplitude Studios также запустила скидку 50% — цена составляет $25 до 30 сентября. Разработчики подчёркивают, что на версии 1.0 развитие игры не закончится и в будущем планируют добавлять новый контент, фракции и механики.