Глобальная стратегия Endless Legend 2 выйдет в ранний доступ 7 августа

Amplitude Studios официально объявила дату выхода Endless Legend 2 — долгожданное продолжение культовой 4X-стратегии поступит в ранний доступ Steam уже 7 августа. Поклонников ждёт свежий взгляд на знакомую формулу с множеством нововведений и модернизированной боевой системой.

Действие сиквела разворачивается на загадочной планете с непредсказуемыми приливами. Игрокам предстоит исследовать подводные регионы в поисках ресурсов, древних секретов или опасных противников. Вернётся и знакомая фракция Necrophage с уникальным стилем игры, а также появятся новые герои, механики развития и возможности дипломатии.

Разработчики обещают свободу выбора в пути к победе — через торговлю, дипломатию, военные конфликты или исследование неизведанного. Однако пока Amplitude Studios не раскрыла объём контента, доступного в раннем доступе, так что следите за новостями и готовьтесь к новым приключениям в мире Endless.