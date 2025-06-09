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Endless Legend 2 Лето 2025
Стратегия, Глобальная стратегия, Пошаговая, Фэнтези
6.9 9 оценок

Глобальная стратегия Endless Legend 2 выйдет в ранний доступ 7 августа

butcher69 butcher69

Amplitude Studios официально объявила дату выхода Endless Legend 2 — долгожданное продолжение культовой 4X-стратегии поступит в ранний доступ Steam уже 7 августа. Поклонников ждёт свежий взгляд на знакомую формулу с множеством нововведений и модернизированной боевой системой.

Действие сиквела разворачивается на загадочной планете с непредсказуемыми приливами. Игрокам предстоит исследовать подводные регионы в поисках ресурсов, древних секретов или опасных противников. Вернётся и знакомая фракция Necrophage с уникальным стилем игры, а также появятся новые герои, механики развития и возможности дипломатии.

Разработчики обещают свободу выбора в пути к победе — через торговлю, дипломатию, военные конфликты или исследование неизведанного. Однако пока Amplitude Studios не раскрыла объём контента, доступного в раннем доступе, так что следите за новостями и готовьтесь к новым приключениям в мире Endless.

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