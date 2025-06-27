Новый трейлер Endless Legend 2 посвятили фракции Владык Праха

Endless Legend 2, долгожданное продолжение культовой 4X-стратегии от Amplitude Studios, возвращает одну из самых уникальных и запоминающихся фракций первой игры — Владыки Праха. Эта загадочная группа проклятых аристократов, запертых в пустых доспехах и воплощающих дух Broken Lords, снова готова удивлять игроков своей неповторимой механикой и атмосферой.

В отличие от многих популярных 4X, таких как серия Civilization, где фракции часто различаются лишь внешне, Endless Legend всегда делала ставку на глубокую индивидуальность каждого народа. И Владыки Праха — идеальный пример этого подхода. Это существа из Пыли, ключевого ресурса мира, которые не нуждаются в пище и естественном размножении. Вместо этого их войска рождаются за счёт трат Праха, что добавляет стратегическую сложность и уникальность геймплея.

Действие Endless Legend 2 происходит на океанической планете Сайада — новом, радикально отличающемся от пустынной Ауриги мире. Здесь пробуждается лишь небольшая часть Владык Праха из межзвездной гибернации, и игрокам предстоит постепенно раскрывать их мощь, восстанавливая утраченную силу, когда воды начнут отступать. Новая среда делает начало игры сложнее, но открывает новые возможности для роста и экспансии.

Особая механика позволяет создавать выносливых юнитов мгновенно и усиливать их, когда рядом погибают союзники. Владыки Праха могут строить поместья в городах других фракций, собирая налоги, используя население или «высасывая» души для воскрешения мощнейших воинов — Первородных. Среди них — легендарные Епископы Пыли и Лорды Пыли на гигантских летающих чудовищах, способные наносить сокрушительные удары и менять ход сражений.

Endless Legend 2 выходит 7 августа в Steam.