Пошаговая стратегия Endless Legend 2 получила геймплейный трейлер и примерные сроки релиза

Hooded Horse и Amplitude Studios анонсировали, что долгожданное продолжение легендарной пошаговой стратегии Endless Legend 2 будет доступно в раннем доступе Steam летом 2025 года. Игра обещает продолжить традиции оригинала, предлагая игрокам глубокую стратегию в мире Сайадха, где разрозненные фракции будут бороться за выживание в условиях катаклизмических изменений.

Сюжет игры сосредоточен на войне за Сайадху, где фракции с уникальными механиками, такими как род Шередин и симбиотические Аспекты, будут сражаться за новые земли и ресурсы. Важной особенностью станут события Tidefall — геологические катастрофы, изменяющие облик мира, открывая новые территории и маршруты для завоеваний.

В раннем доступе игроки смогут исследовать уникальные фракции, юнитов и сюжетные линии, а в будущем будут добавлены дополнительные фракции и механики. Чтобы стать частью разработки, можно подать заявку в Amplitude Insiders Program для получения раннего доступа.