Разработчики ENDLESS Legend 2 выпустили обновление 29 с новыми сюжетными квестами Retold Tales

Французская студия Amplitude Studios совместно с издательством Hooded Horse представила крупное обновление под номером 29 для своей глобальной фэнтезийной стратегии ENDLESS Legend 2. Главным вектором этого апдейта стала масштабная переработка повествовательной части и добавление новых квестовых цепочек для различных фракций. Команда полностью переосмыслила подачу текстовых диалогов, чтобы значительно снизить количество лишних кликов мышью и сделать погружение в историю более плавным для пользователей.

Сюжетные изменения в первую очередь коснулись двух популярных игровых рас, для которых сценаристы полностью переработали тон повествования и стартовые задачи. Фракция Kin of Sheredyn получила новые ранние развилки в заданиях, которые подчеркивают их архетип строителей, а не простых исследователей, и лучше раскрывают предысторию их отделения от Объединенной Империи. В свою очередь, для опасной фракции Necrophage авторы удалили редко появляющиеся ветки квестов и улучшили оставшиеся цели, сделав акцент на их глобальном стремлении поглотить всю доступную планету.

Игровой процесс также подвергся важным балансным изменениям, затронувшим дипломатию и поведение искусственного интеллекта во время масштабных военных столкновений. Разработчики скорректировали формулу расчета стоимости завершения войны, чтобы исправить проблему, когда побеждаемый компьютерный противник отказывался признавать поражение и требовал от игрока капитуляции. Теперь виртуальные оппоненты будут более адекватно оценивать свои шансы на успех и охотнее принимать условия мирного договора, если их империя находится на грани банкротства.

Помимо этого, интерфейс торговли ресурсами обзавелся долгожданной функцией массовой покупки и продажи товаров в один клик, а также возможностью автоматического продления действующих бустеров. Экран выбора условий победы в матче был полностью отделен от основной линии квестов неигровых персонажей, чтобы избежать логических несостыковок по времени прохождения сценария. В игру также добавили множество свежих двухмерных художественных иллюстраций для основных и второстепенных фракций, которые будут отображаться в окнах текущих миссий

На текущий момент ENDLESS Legend 2 находится на стадии раннего доступа и активно развивается силами разработчиков с учетом комментариев фанатов. Согласно планам авторов, уже в следующем крупном апдейте под номером 30 игроков ожидает введение системы кастомизации игровых персонажей. Следом за ним разработчики намерены выпустить масштабное контентное обновление, направленное на переработку механик морских сражений, а также на глубокую модернизацию всей дипломатической системы..