В фэнтезийной стратегии Endless Legend 2 представлена первая фракция - Род Шередин

Скоро начнется война за Сайадху, и Hooded Horse и Amplitude рады представить подробный обзор одной из игровых фракций ENDLESS Legend 2 - Кин Шередин. Это стойкое общество, происходящее от межзвездных исследователей, готово отстаивать свои земли любой ценой, в то время как оно ищет своего пропавшего лидера. Род Шередин - чужаки в мире Сайадха.

Потомки экспедиции, отправленной могущественной межзвездной империей, они прибыли на океаническую планету десятилетия назад с целью исследования и основания новой колонии. Однако они столкнулись с трудностями, окруженные разрушительными штормами и атаками Некрофагов. Их харизматичный лидер, Командир Гарин, исчез много лет назад, возвеличившись в миф - потерянный герой, который вернется, чтобы спасти Род от врагов.

В игровом процессе фракция Кин Шередин представляет собой стиль обороны и строительства. Они успешно развивают свои территории, используя промышленную мощь и защищая их мощными укреплениями и дисциплинированной армией. Увеличение рвения фракции открывает мощные бонусы, и в случае неудачи, Избранные могут быть призваны на битву. Эти элитные солдаты выходят на поле боя в продвинутых мех-костюмах, ограниченных по численности, но обладающих достаточной силой и способностями, чтобы остановить врагов.

Это первый из серии подробных обзоров ENDLESS Legend 2, в которых будут рассмотрены фракции, индивидуальные механики и другие важные аспекты перед запуском. ENDLESS Legend 2 была анонсирована на Amplified 2025 и получила огромный отклик: с момента анонса было более 165 000 добавлений в списков желаний.

Желающие изучить следующую главу во Вселенной ENDLESS может подать заявку на участие в программе Amplitude Insiders, которая принимает новые заявки каждый месяц. Получите ранний практический доступ, чтобы помочь сформировать игру с помощью отзывов, и станьте одним из первых, кто испытает ENDLESS Legend 2. Чтобы зарегистрироваться, заполните анкету, и с успешными кандидатами свяжутся в ближайшие недели.

Игра выйдет в раннем доступе Steam к концу года. В ней будут доступны четыре фракции, а после раннего доступа, добавят еще две стороны.