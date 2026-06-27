Новый трейлер Endurance Motorsport Series демонстрирует трассу в Неваде и два культовых американских автомобиля

NACON и KT Racing представили новый трейлер для Endurance Motorsport Series. В видеоролике показана впечатляющая трасса в Неваде, а также два культовых американских автомобиля для гонок на выносливость: Cadillac V-Series.R и Chevrolet Corvette Z06 GT3.R.

Endurance Motorsport Series предлагает уникальный и реалистичный гоночный опыт, ориентированный на гонки на выносливость, где стратегия, управление командой и навыки вождения сочетаются, чтобы воссоздать накал страстей величайших мировых соревнований по гонкам на выносливость.

В самом сердце американской пустыни трасса в Неваде предлагает уникальную обстановку, где максимальная скорость и управление гонкой идут рука об руку. С ее длинными прямыми, сложными зонами торможения и техническими участками трасса подвергает испытанию как водителей, так и инженеров. В Endurance Motorsport Series игрокам предстоит преодолеть уникальные трудности этой необычной трассы: высокие температуры, постоянно меняющийся уровень сцепления и критическая важность управления шинами на самых длинных отрезках. Каждое стратегическое решение может означать разницу между победой и поражением.