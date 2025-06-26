Новый трейлер Endurance Motorsport Series посвящён BMW

NACON и студия KT Racing представили новый трейлер Endurance Motorsport Series, гоночной игры, премьера которой запланирована на конец 2025 года.

Endurance Motorsport Series выйдет одновременно на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Игра переносит игроков в мир захватывающих гонок на выносливость, предлагая возможность взять на себя роль как водителя, так и инженера команды. Благодаря инновационной системе быстрого переключения игроки могут динамически управлять своей гоночной стратегией, принимая ключевые решения в реальном времени.

В игре участвуют легендарные машины BMW — M Hybrid V8 в категории Hypercar и M4 GT3, которые будут соревноваться на знаменитой трассе Fuji Speedway. Расположенная у подножия горы Фудзи, трасса предлагает сочетание длинных прямых, технических поворотов и меняющихся погодных условий. Игроки получат возможность посоревноваться в симуляции престижной гонки 6 Hours of Fuji, где ключевыми будут командная стратегия и точные решения.

Созданная опытной студией KT Racing, ответственной за игры WRC, серия Endurance Motorsport обещает значительные достижения в области гоночных симуляторов. Игра представляет концепцию командной работы — каждая команда состоит из четырех участников, которые должны работать вместе, чтобы добиться успеха на трассе.