ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Endurance Motorsport Series TBA
Гонки, Автомобили
6.3 16 оценок

Новый трейлер гоночной игры Endurance Motorsport Series демонстрирует заезд на Aston Martin

Pavel Rally Pavel Rally

Сегодня в рамках презентации Nacon Connect был представлен новый геймплейный трейлер гонок на выносливость Endurance Motorsport Series, в котором впервые показали Aston Martin Vantage GT3 Evo, видео демонстрирует заезд по новой трассе Galeao в Рио-де-Жанейро (Бразилия).

Трасса Galeao: Это вымышленная городская трасса, разработанная KT Racing при участии профессиональных гонщиков. В ролике показали работу систем динамической смены погоды и времени суток.

Особенности игры: Подтверждена уникальная механика одновременного управления болидом и менеджмента команды (роль гоночного инженера).

Дата выхода: Релиз игры по-прежнему намечен на 2026 год для PC, PS5 и Xbox Series X|S, однако точное число пока не названо.

Кроме того, бренд периферии Revosim (принадлежащий Nacon) анонсировал партнерство с командой Aston Martin Aramco Formula One, выпустив лицензированный руль.

Трейлеры
0
0
Комментарии:  0
Ваш комментарий