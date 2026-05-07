Новый трейлер гоночной игры Endurance Motorsport Series демонстрирует заезд на Aston Martin

Сегодня в рамках презентации Nacon Connect был представлен новый геймплейный трейлер гонок на выносливость Endurance Motorsport Series, в котором впервые показали Aston Martin Vantage GT3 Evo, видео демонстрирует заезд по новой трассе Galeao в Рио-де-Жанейро (Бразилия).

Трасса Galeao: Это вымышленная городская трасса, разработанная KT Racing при участии профессиональных гонщиков. В ролике показали работу систем динамической смены погоды и времени суток.

Особенности игры: Подтверждена уникальная механика одновременного управления болидом и менеджмента команды (роль гоночного инженера).

Дата выхода: Релиз игры по-прежнему намечен на 2026 год для PC, PS5 и Xbox Series X|S, однако точное число пока не названо.

Кроме того, бренд периферии Revosim (принадлежащий Nacon) анонсировал партнерство с командой Aston Martin Aramco Formula One, выпустив лицензированный руль.