Porsche выходит на старт: создатели Endurance Motorsport Series показали новый трейлер

В сети появился свежий трейлер гоночной игры Endurance Motorsport Series, посвящённый легендарному автопроизводителю Porsche. Ролик делает акцент на атмосферу соревнований и ключевые элементы геймплея, демонстрируя, каким будет опыт участия в заездах на выносливость.

Релиз Endurance Motorsport Series запланирован на 2026 год. Разработчики обещают нестандартный подход к гонкам, где успех зависит не только от чистого мастерства пилотирования, но и от умения адаптироваться к постоянно меняющимся условиям. Погода, инциденты на трассе и стратегические решения будут напрямую влиять на ход заезда, заставляя игроков искать баланс между агрессивной скоростью и стабильностью.

Одной из главных особенностей проекта станет мультиклассовость — неотъемлемая часть гонок на выносливость. Игроки смогут выступать за разные категории автомобилей, включая гиперкары, прототипы LMP2 и машины класса GT от ведущих мировых брендов.