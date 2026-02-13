Вышел новый трейлер гонок на выносливость - Endurance Motorsport Series

Новое видео посвящено партнерству игры Endurance Motorsport Series с итальянским брендом Lamborghini и демонстрирует участие автомобилей этой марки в виртуальных гонках на выносливость. В ролике показаны две ключевые гоночные модели представляющие разные классы машин:

Lamborghini SC63 — флагманский гиперкар класса LMDh, предназначенный для борьбы за победу в общем зачете.

Lamborghini Huracan GT3 EVO2 — актуальный болид класса GT3.

Трейлер демонстрирует ключевую особенность игры — возможность совмещать роли гонщика и инженера. Вы можете не только управлять болидом, но и мгновенно переключаться на «командный мостик» для управления стратегией: заменой шин и расходом топлива.

Игра разрабатывается студией KT Racing и планируется к выходу в 2026 году на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Игра будет переведена на русский язык.