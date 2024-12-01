Для постапокалиптического симулятора колонии Endzone 2 вышло крупное обновление за ноябрь

Издатель и разработчик инди-игр Assemble Entertainment из Висбадена (Германия) и разработчик инди-игр Gentlymad Studios сообщили, что они выпустили обновление за ноябрь 2024 года для своего постапокалиптического строителя колоний на выживание Endzone 2 в раннем доступе Steam.

Это обновление приносит ряд нового контента и улучшений, включая добавление новых экспедиций, улучшенное обучение, события и многое другое. Кроме того, дорожная карта игры была расширена, добавив больше подробностей об обновлении за декабрь 2024 г.

Новое обновление Endzone 2 вносит балансировочные корректировки в поведение радиации в игре. Раньше уровень радиации неуклонно рос, что затрудняло управление игроками. С этим обновлением уровень радиации теперь более стабилен, а предметы защитной одежды более эффективны, что позволяет игрокам лучше справляться с опасностями окружающей среды. Обновление также представляет захватывающую вводную часть в начале новых сессий, делая начальные моменты игры более захватывающими.

В дополнение к этим новым функциям обновление включает новую экспедицию под названием Endzone, которая отправляет игроков в надземный бункер, предлагая новый игровой процесс-головоломку. Игроки также могут рассчитывать на различные исправления ошибок, настройки и улучшения качества жизни для улучшения общего опыта.