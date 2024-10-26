Градостроительный симулятор Endzone 2 получил масштабное обновление: электричество, руины и новые возможности

Разработчики постапокалиптического градостроительного симулятора Endzone 2 выпустили первое крупное обновление. В нём игроков ждёт настоящая технологическая революция — их поселения наконец-то смогут обзавестись электричеством.

Да будет свет!

Главное нововведение — появление электричества. В распоряжении игроков оказались ветряные турбины, солнечные электростанции и даже биогазовые установки. Чтобы энергия не пропадала даром, в игру добавили аккумуляторы для её хранения. Разработчики позаботились и об инфраструктуре: появились электрические столбы и ретрансляционные станции для создания полноценных энергосетей.

Новые производственные цепочки

Вместе с электрификацией в игре появились дополнительные ресурсы: сталь, трансформаторы и кабели. Для их производства понадобится построить сталелитейный завод и мастерскую электроники. Важная деталь: некоторые новые здания, например, насосная станция, работают только при подключении к электросети.

Исследуем и восстанавливаем

В пустошах стало намного интереснее: добавили три новых места для экспедиций (церковь, трансформаторная подстанция и городские магазины) и целых восемь типов руин, доступных для восстановления. Среди них — различные шахты для добычи угля, меди, йода, железа и свинца, а также жилые дома, ветряные турбины и склады.

Жизнь поселения стала интереснее

Разработчики поработали и над атмосферой игры. В обновлении появилась новая музыка для зон и пустошей, а подключенные к электричеству здания обзавелись приятной подсветкой. Даже поселенцы стали более живыми — у них появились индивидуальные характеристики, а при нажатии на персонажа можно услышать его голос.

Новые задания и обучение

В игру добавили несколько побочных миссий, связанных с восстановлением руин. Появились события, которые запускаются при гибели зоны, а также две новые миссии, посвящённые электричеству. Для новичков разработчики подготовили специальный обучающий раздел по работе с электросетями.

Приятные мелочи

В обновлении нашлось место и для небольших, но важных улучшений. К примеру, уголь можно не только получать при сжигании древесины, но и добывать в шахтах. А в главном меню появилась долгожданная кнопка перезапуска сессии.

А если вам интересны все подробности обновления, полный список изменений доступен на странице игры в Steam.