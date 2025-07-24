Пепел, радиация и надежда: Endzone 2 покинула ранний доступ и бросает вызов навыкам выживания игроков

Спустя четыре года Endzone 2 покинула ранний доступ — и готова устанавливать планку для жанра постапокалиптических стратегий. Gentlymad Studios и Assemble Entertainment представили амбициозное продолжение хита Endzone – A World Apart, в котором игрокам предстоит вновь бороться за выживание в разрушенном мире, где каждый шаг может стать последним.

Endzone 2 сочетает хардкорное выживание с глубокой градостроительной механикой. Вас ждут радиоактивные пустоши, стихийные бедствия, истощающиеся ресурсы и необходимость не просто строить, а адаптироваться. Исследование новых регионов, запуск производственных цепочек и постоянное расширение сети поселений — все это жизненно важно в мире, где стабильность иллюзорна.

Игра предлагает уникальный подход к старту: вы управляете мобильной базой и сами выбираете, где начать своё выживание. Каждая зона — это свои риски, ресурсы и возможности. Вам предстоит основать несколько поселений, связать их торговыми маршрутами, исследовать руины и собирать утерянные технологии.

Endzone 2 уже доступна, и если вы готовы столкнуться с настоящим концом света — вперед, стройте надежду из обломков прошлого.