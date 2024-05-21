Постапокалиптический градостроительный симулятор Endzone 2 получит демоверсию в Steam

Assemble Entertainment и Glymad Studios сообщили, что Endzone 2 примет участие в фестивале Steam Next Fest, который пройдет с 10 по 17 июня. В преддверии мероприятия, 7 июня, Endzone 2 получит свою первую демо-версию, которая будет включать в себя обучение и режим бесконечной игры.
Выпуск демо-версии будет сопровождаться инициативой игроков и сообщества. Благодаря эксклюзивному внутриигровому достижению в демо-версии игроки смогут разблокировать и улучшить косметический предмет, который будет доступен в раннем доступе игры. Более подробная информация об этом будет опубликована ближе к выпуску демо-версии.
Endzone 2 — это постапокалиптическая игра, посвященная строительству колонии выживания, в которой игроки выполняют миссии по обеспечению выживания человечества после ужасающей катастрофы. Откройте для себя и заново заселите последние пригодные для жизни территории и управляйте выживанием своего народа, используя свой ум, предусмотрительность и стойкость в суровом и беспощадном мире. Исследуйте коварные пустоши в поисках добычи, развивая и расширяя свои поселения среди хаоса.
Endzone 2 выйдет в раннем доступе на ПК в Steam этим летом.